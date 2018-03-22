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Beverages - Distillers & Wineries
March 22, 2018 / 4:43 PM / Updated 16 hours ago

BRIEF-Fevertree Says Non-Executive Deputy Chairman To Sell 1.5 Mln Shares In Co

Reuters Staff

1 Min Read

March 22 (Reuters) - Fevertree Drinks Plc:

* PROPOSED PLACING OF SHARES IN FEVERTREE DRINKS PLC

* ‍HAS BEEN ADVISED BY CHARLES ROLLS THAT HE INTENDS TO SELL APPROXIMATELY 1,500,000 ORDINARY SHARES IN CO​

* ‍SALE VIA AN ACCELERATED BOOKBUILD PLACING TO INSTITUTIONAL INVESTORS​

* ‍PLACING SHARES REPRESENT APPROXIMATELY 1.3 PER CENT. OF ISSUED SHARE CAPITAL OF FEVER-TREE​

* ‍PLACING IS BEING MANAGED BY INVESTEC BANK PLC ACTING AS SOLE BOOKRUNNER​

* ‍COMPANY IS NOT A PARTY TO PLACING AND WILL NOT RECEIVE ANY PROCEEDS FROM PLACING​

* ‍BOOKS FOR PLACING WILL OPEN WITH IMMEDIATE EFFECT​ Source text for Eikon: Further company coverage: (Reuters.Briefs@thomsonreuters.com)

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All quotes delayed a minimum of 15 minutes. See here for a complete list of exchanges and delays.

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