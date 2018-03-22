BRIEF-Fevertree Says Non-Executive Deputy Chairman To Sell 1.5 Mln Shares In Co

March 22 (Reuters) - Fevertree Drinks Plc:
* HAS BEEN ADVISED BY CHARLES ROLLS THAT HE INTENDS TO SELL APPROXIMATELY 1,500,000 ORDINARY SHARES IN CO
* SALE VIA AN ACCELERATED BOOKBUILD PLACING TO INSTITUTIONAL INVESTORS
* PLACING SHARES REPRESENT APPROXIMATELY 1.3 PER CENT. OF ISSUED SHARE CAPITAL OF FEVER-TREE
* PLACING IS BEING MANAGED BY INVESTEC BANK PLC ACTING AS SOLE BOOKRUNNER
* COMPANY IS NOT A PARTY TO PLACING AND WILL NOT RECEIVE ANY PROCEEDS FROM PLACING
* BOOKS FOR PLACING WILL OPEN WITH IMMEDIATE EFFECT Source text for Eikon: Further company coverage: (Reuters.Briefs@thomsonreuters.com)