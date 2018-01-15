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January 15, 2018 / 4:09 PM / Updated 3 hours ago

BRIEF-Fiat Chrysler CEO: makes more sense to buy back shares than pay dividends

Reuters Staff

1 Min Read

Jan 15 (Reuters) - Fiat Chrysler Automobiles (FCA) CEO Sergio Marchionne told reporters in Detroit:

* BELIEVES MAKES MORE SENSE TO USE CASH TO BUY BACK SHARES THAN TO PAY OUT DIVIDEND

* WHEN ASKED ABOUT A POTENTIAL JEEP SPIN-OFF, SAYS SEPARATING BRANDS FROM THE GROUP IS A “COMPLEX MATTER”, WOULD NOT DISTANCE HIMSELF FROM INTEGRATED SYSTEM MODEL

* STRATEGY TO 2022 WILL INCLUDE PLANS TO FULLY UTILIZE ITALIAN PLANTS, ALSO BY USING NEW MODELS FROM THE JEEP BRAND Further company coverage: (Reporting by Milan newsroom)

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