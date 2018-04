April 26 (Reuters) - Fiat Chrysler:

* Q1 REVENUES EUR 27.0 BILLION VERSUS EUR 26.62 BILLION IN REUTERS POLL

* Q1 ADJUSTED EBIT EUR 1.61 BILLION EUROS VERSUS EUR 1.74 BILLION IN REUTERS POLL

* Q1 NET PROFIT EUR 1.02 BILLION EUROS VERSUS EUR 1.04 BILLION IN REUTERS POLL

* CONFIRMS 2018 TARGETS

* NET INDUSTRIAL DEBT EUR 1.31 BILLION AT END-MARCH VERSUS EUR 2.59 BILLION IN REUTERS POLL

* Q1 NAFTA ADJUSTED EBIT MARGIN OF 7.4 PERCENT