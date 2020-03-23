Healthcare
March 23, 2020 / 3:19 PM / Updated an hour ago

BRIEF-Filta Scrapes Final Dividend Payment, Virus Spread To Result In A Reduction In Service Volumes

1 Min Read

March 23 (Reuters) - Filta Group Holdings PLC:

* FILTA GROUP HOLDINGS - TRADING UPDATE AND COVID-19 RESPONSE

* FILTA GROUP - TRADING THROUGH FEB WAS IN LINE WITH MANAGEMENT’S EXPECTATIONS, BUILDING ON COST SAVINGS AND EFFICIENCIES INTRODUCED IN 2019

* FILTA GROUP - STARTING LAST WEEK, STARTED TO EXPERIENCE SLOWDOWN IN INCOMING ORDER FLOW AS A CONSEQUENCE OF SPREAD OF COVID-19

* FILTA GROUP HOLDINGS PLC - BOARD WILL NOT BE RECOMMENDING PAYMENT OF A FINAL DIVIDEND IN RESPECT OF YEAR ENDED 31 DECEMBER 2019

* FILTA GROUP HOLDINGS PLC - SPREAD OF COVID-19 WILL RESULT IN A REDUCTION IN SERVICE VOLUMES Source text for Eikon: Further company coverage:

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