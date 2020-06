June 12 (Reuters) - B3 Consulting Group AB (publ):

* FINANSINSPEKTIONEN - PROTECTOR FORSIKRING ASA INCREASES HOLDING IN B3 CONSULTING GROUP FROM 1.6 MILLION SHARES TO 1.9 MILLION SHARES

* FINANSINSPEKTIONEN - PROTECTOR FORSIKRING’S STAKE IN B3 CONSULTING GROUP AFTER TRANSACTION REACHES 23.7% OF SHARES Source text for Eikon: Further company coverage: (Gdansk Newsroom)