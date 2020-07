July 8 (Reuters) - BioInvent International AB:

* FINANSINSPEKTIONEN SAYS VAN HERK INVESTMENTS B.V. INCREASES STAKE IN BIOINVENT

* FINANSINSPEKTIONEN SAYS VAN HERK INVESTMENTS B.V. HOLDS 127.4 MILLION SHARES IN BIOINVENT CORRESPONDING TO 14,9% Source text for Eikon: Further company coverage: (Gdansk Newsroom)