BRIEF-Fingerprint Cards reports Q4 earnings in line with profit warning ​

Feb 9 (Reuters) - Fingerprint Cards Ab:
* SAYS IN TERMS OF VALUE, WE EXPECT THE MARKET FOR FINGERPRINT SENSORS FOR SMARTPHONES TO DECLINE IN 2018
* SAYS WE ARE CONTINUING TO MOVE FOCAL POINT OF OUR INVESTMENTS TOWARDS NEW BIOMETRIC MARKETS, WITH AIM THAT NEW AREAS WILL ACCOUNT FOR ABOUT 10 PERCENT OF SALES DURING 2018
* FINGERPRINT CARDS SAYS THE REDUCED ASP (“AVERAGE SELLING PRICE”) FOR SENSORS HAD A SIGNIFICANT IMPACT ON REVENUES. THE LOWER ASP, WHICH AMOUNTED TO SOME 30 PERCENT AT AN ANNUAL RATE FOR 2017,
* FINGERPRINT CARDS SAYS THE COMPANY INTENDS TO ADJUST THE FINANCIAL TARGETS TO THE CHANGED CONDITIONS AND COMMUNICATE REVISED TARGETS DURING THE SECOND QUARTER 2018.
* THE BOARD PROPOSES TO THE ANNUAL GENERAL MEETING THAT NO DIVIDEND BE PAID FOR THE 2017 FISCAL YEAR
* Source text for Eikon: Further company coverage: (Reporting By Olof Swahnberg and Helena Soderpalm)