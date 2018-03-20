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March 20, 2018 / 7:04 AM / Updated 12 hours ago

BRIEF-Fingerprint Cards says CFO to leave company in June

Reuters Staff

1 Min Read

March 20 (Reuters) - Fingerprint Cards AB:

* REG-FINGERPRINT CARDS AB ANNOUNCES CHANGES IN ITS EXECUTIVE MANAGEMENT

* SAYS ‍PERNILLA LINDÉN APPOINTED AS CHIEF FINANCIAL OFFICER (CFO), EFFECTIVE JUNE 7, 2018​

* SAYS ‍HASSAN TABRIZI TO LEAVE HIS ROLE AS INTERIM CFO AND FINGERPRINTS’ EXECUTIVE MANAGEMENT, EFFECTIVE JUNE 6, 2018​

* SAYS ‍HASSAN TABRIZI, LEAVES POSITION AS INTERIM CFO ON HIS OWN INITIATIVE, FOR A NEW ASSIGNMENT OUTSIDE COMPANY​

* SAYS ‍JAN JOHANNESSON TO LEAVE HIS ROLE AS SENIOR VP STRATEGY AND CORPORATE DEVELOPMENT AND FINGERPRINTS’ EXECUTIVE MANAGEMENT​ Source text for Eikon: Further company coverage:

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