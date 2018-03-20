BRIEF-Fingerprint Cards says CFO to leave company in June

March 20 (Reuters) - Fingerprint Cards AB:
* REG-FINGERPRINT CARDS AB ANNOUNCES CHANGES IN ITS EXECUTIVE MANAGEMENT
* SAYS PERNILLA LINDÉN APPOINTED AS CHIEF FINANCIAL OFFICER (CFO), EFFECTIVE JUNE 7, 2018
* SAYS HASSAN TABRIZI TO LEAVE HIS ROLE AS INTERIM CFO AND FINGERPRINTS’ EXECUTIVE MANAGEMENT, EFFECTIVE JUNE 6, 2018
* SAYS HASSAN TABRIZI, LEAVES POSITION AS INTERIM CFO ON HIS OWN INITIATIVE, FOR A NEW ASSIGNMENT OUTSIDE COMPANY
* SAYS JAN JOHANNESSON TO LEAVE HIS ROLE AS SENIOR VP STRATEGY AND CORPORATE DEVELOPMENT AND FINGERPRINTS’ EXECUTIVE MANAGEMENT Source text for Eikon: Further company coverage: