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Market News
March 29, 2018 / 12:36 PM / Updated 15 hours ago

BRIEF-Finish Line Inc Q4 Sales $561.3 Million

Reuters Staff

1 Min Read

March 29 (Reuters) - Finish Line Inc:

* FINISH LINE REPORTS FOURTH QUARTER AND FISCAL 2018 FULL YEAR RESULTS

* Q4 NON-GAAP EARNINGS PER SHARE $0.59 FROM CONTINUING OPERATIONS EXCLUDING ITEMS

* Q4 GAAP EARNINGS PER SHARE $0.40 FROM CONTINUING OPERATIONS

* Q4 SALES $561.3 MILLION VERSUS I/B/E/S VIEW $563.9 MILLION

* Q4 EARNINGS PER SHARE VIEW $0.58 — THOMSON REUTERS I/B/E/S

* QTRLY FINISH LINE MACY’S SALES INCREASED 8.5%

* AS OF MARCH 3, CONSOLIDATED MERCHANDISE INVENTORIES DECREASED 2.8% TO $321.7 MILLION VERSUS $331.1 MILLION AS OF FEBRUARY 25, 2017

* ‍ FOR 14-WEEKS ENDED MARCH 3, 2018 ,CONSOLIDATED NET SALES WERE $561.3 MILLION, AN INCREASE OF 0.7% OVER PRIOR YEAR PERIOD

* SALES IN THE QUARTER “ENDED UP BEING DOWN MORE THAN WE FORECASTED” Source text for Eikon: Further company coverage:

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All quotes delayed a minimum of 15 minutes. See here for a complete list of exchanges and delays.

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