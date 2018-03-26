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March 26, 2018 / 6:27 AM / Updated 14 minutes ago

BRIEF-Finish Line Sees Q4 Adjusted EPS $0.58 To $0.59 From Cont Ops

Reuters Staff

1 Min Read

March 26 (Reuters) - Finish Line Inc:

* FINISH LINE ANNOUNCES PRELIMINARY FOURTH QUARTER AND FISCAL 2018 RESULTS

* SEES Q4 GAAP EARNINGS PER SHARE $0.39 TO $0.40 FROM CONTINUING OPERATIONS

* SEES FY GAAP EARNINGS PER SHARE $0.35 TO $0.36 FROM CONTINUING OPERATIONS

* Q4 SALES $561.3 MILLION VERSUS I/B/E/S VIEW $577.5 MILLION

* Q4 SAME STORE SALES FELL 7.9 PERCENT

* SEES Q4 ADJUSTED EARNINGS PER SHARE $0.58 TO $0.59 FROM CONTINUING OPERATIONS EXCLUDING ITEMS Source text for Eikon: Further company coverage: (Reuters.Briefs@thomsonreuters.com)

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