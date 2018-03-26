BRIEF-Finish Line Sees Q4 Adjusted EPS $0.58 To $0.59 From Cont Ops

March 26 (Reuters) - Finish Line Inc:
* FINISH LINE ANNOUNCES PRELIMINARY FOURTH QUARTER AND FISCAL 2018 RESULTS
* SEES Q4 GAAP EARNINGS PER SHARE $0.39 TO $0.40 FROM CONTINUING OPERATIONS
* SEES FY GAAP EARNINGS PER SHARE $0.35 TO $0.36 FROM CONTINUING OPERATIONS
* Q4 SALES $561.3 MILLION VERSUS I/B/E/S VIEW $577.5 MILLION
* SEES Q4 ADJUSTED EARNINGS PER SHARE $0.58 TO $0.59 FROM CONTINUING OPERATIONS EXCLUDING ITEMS Source text for Eikon: Further company coverage: (Reuters.Briefs@thomsonreuters.com)