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March 12, 2018 / 4:57 PM / a day ago

BRIEF-Finland's Solidium Trims Stake in Sampo

Reuters Staff

1 Min Read

March 12 (Reuters) -

* SOLIDIUM LAUNCHES ACCELERATED BOOKBUILT OFFERING OF SAMPO A-SHARES

* SAYS ‍ANNOUNCES AN OFFERING OF 10.6 MLN A-SHARES IN SAMPO PLC REPRESENTING APPROXIMATELY 1.9 PER CENT OF OUTSTANDING SHARES IN SAMPO

* SAYS ‍EQUITY OFFERING WILL BE PLACED IN AN ACCELERATED BOOKBUILT OFFERING TO FINNISH AND INTERNATIONAL INSTITUTIONAL INVESTORS​​

* SAYS CURRENT OWNERSHIP INTEREST OF SOLIDIUM IN SAMPO IS APPROXIMATELY 67 MILLION SHARES, REPRESENTING APPROXIMATELY 12 PERCENT OF THE OUTSTANDING SHARES Source text for Eikon: (Helsinki Newsroom)

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