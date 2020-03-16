BRIEF-Finnair Issues New Profit Warning; To Refrain From Paying Dividend Of EUR 0.20

March 16 (Reuters) - Finnair Plc:
* FINNAIR REVISES ITS OUTLOOK FOR THE 2020 FINANCIAL YEAR AND ISSUES A NEW PROFIT WARNING. THE DIVIDEND PROPOSAL OF 0.20 EUROS WILL NOT MATERIALISE
* WILL CUT APPROXIMATELY 90 PER CENT OF ITS NORMAL CAPACITY, COMPARED TO 2019, STARTING FROM BEGINNING OF APRIL 2020
* SUBSTANTIAL COMPARABLE OPERATING LOSS IN 2020 FINANCIAL YEAR.
* WILL MAKE FURTHER SIGNIFICANT ADJUSTMENTS TO ITS COST BASE.
* HAS CONCLUDED THAT COMPANY SHOULD REFRAIN FROM PAYING DIVIDEND.
* ALSO GOVERNMENT OF FINLAND HAS ADVISED COMPANY OF ITS INTENTION TO VOTE AGAINST DIVIDEND PROPOSAL OF 0.20 EUROS PER SHARE
* “IT HAS NOTHING TO DO WITH FINNAIR’S UNDERLYING COMPETITIVENESS, WHICH REMAINS INTACT” - CEO
* PLAN INCLUDES FUNDING INSTRUMENTS SUCH AS AVAILABLE CREDIT LINES, SALE AND LEASEBACKS OF UNENCUMBERED AIRCRAFT
* PLAN INCLUDES A SUBSTANTIAL, MARKET-BASED PENSION PREMIUM LOAN.
* GOVERNMENT OF FINLAND HAS CONFIRMED TO COMPANY THAT IT WILL ACTIVELY SUPPORT FINNAIR THROUGH THIS EXCEPTIONAL PERIOD.
* WILL UPDATE ITS OUTLOOK IN CONJUNCTION WITH Q1 2020 INTERIM REPORT. Source text for Eikon: Further company coverage: (Gdansk Newsroom)