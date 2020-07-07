BRIEF-Finnair June Number Of Passengers At 55,200

July 7 (Reuters) - Finnair Plc:
* COVID-19 PANDEMIC IMPACT WAS STILL CLEARLY VISIBLE IN JUNE TRAFFIC FIGURES BUT NUMBER OF PASSENGERS MORE THAN DOUBLED FROM MAY 2020 AND CARGO-ONLY DEMAND REMAINED STRONG
* IN JUNE, FINNAIR CARRIED 55,200 PASSENGERS, WHICH IS 96.0% LESS THAN IN CORRESPONDING PERIOD OF 2019 BUT 107.2% MORE THAN IN MAY 2020.
* OVERALL CAPACITY MEASURED IN AVAILABLE SEAT KILOMETRES (ASK) DECREASED IN JUNE BY 96.9% YEAR-ON-YEAR
* FINNAIR’S TRAFFIC MEASURED IN REVENUE PASSENGER KILOMETRES (RPKS) DECREASED BY 98.4%
* PASSENGER LOAD FACTOR (PLF) DECREASED BY 42.4% POINTS TO 43.8%
* ALL PASSENGER TRAFFIC FIGURES WERE STILL HEAVILY IMPACTED BY SIGNIFICANT COVID-19 PANDEMIC RELATED CAPACITY REDUCTIONS, WHICH WAS VISIBLE ESPECIALLY IN ASIAN AND NORTH ATLANTIC FIGURES
* IN JUNE, 96.6% OF ALL FINNAIR FLIGHTS ARRIVED ON SCHEDULE (76.8%). Source text for Eikon: Further company coverage: (Gdansk Newsroom)