BRIEF-Finnair March Traffic Measured In RPKS Down By 55.2%

April 7 (Reuters) - Finnair Plc:
* IN MARCH, FINNAIR CARRIED 498,600 PASSENGERS WHICH IS 56.4% LESS THAN IN CORRESPONDING PERIOD OF 2019
* OVERALL CAPACITY MEASURED IN AVAILABLE SEAT KILOMETRES (ASK) DECREASED IN MARCH BY 39.4%
* MARCH TRAFFIC MEASURED IN REVENUE PASSENGER KILOMETRES (RPKS) DECREASED BY 55.2%
* MARCH PASSENGER LOAD FACTOR (PLF) DECREASED YEAR-ON-YEAR BY 20.3% POINTS TO 58.0%
* ALL TRAFFIC FIGURES WERE HEAVILY IMPACTED BY CORONAVIRUS, RELATED ROUTE AND FREQUENCY CANCELLATIONS AS WELL AS TRAVEL RESTRICTIONS
* IN MARCH, 92.0% OF ALL FINNAIR FLIGHTS ARRIVED ON SCHEDULE (78.6%)
* MARCH PASSENGER NUMBERS DECREASED IN ASIAN TRAFFIC BY 59.6%, IN NORTH ATLANTIC TRAFFIC BY 32.9%, IN EUROPEAN TRAFFIC BY 57.2% AND IN DOMESTIC TRAFFIC BY 54.3% Source text for Eikon: Further company coverage: (Gdansk Newsroom)