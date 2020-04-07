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April 7, 2020 / 6:05 AM / Updated 2 hours ago

BRIEF-Finnair March Traffic Measured In RPKS Down By 55.2%

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April 7 (Reuters) - Finnair Plc:

* FINNAIR TRAFFIC PERFORMANCE IN MARCH 2020

* IN MARCH, FINNAIR CARRIED 498,600 PASSENGERS WHICH IS 56.4% LESS THAN IN CORRESPONDING PERIOD OF 2019

* OVERALL CAPACITY MEASURED IN AVAILABLE SEAT KILOMETRES (ASK) DECREASED IN MARCH BY 39.4%

* MARCH TRAFFIC MEASURED IN REVENUE PASSENGER KILOMETRES (RPKS) DECREASED BY 55.2%

* MARCH PASSENGER LOAD FACTOR (PLF) DECREASED YEAR-ON-YEAR BY 20.3% POINTS TO 58.0%

* ALL TRAFFIC FIGURES WERE HEAVILY IMPACTED BY CORONAVIRUS, RELATED ROUTE AND FREQUENCY CANCELLATIONS AS WELL AS TRAVEL RESTRICTIONS

* IN MARCH, 92.0% OF ALL FINNAIR FLIGHTS ARRIVED ON SCHEDULE (78.6%)

* MARCH NORTH ATLANTIC CAPACITY DECREASED BY 12.4%

* MARCH PASSENGER NUMBERS DECREASED IN ASIAN TRAFFIC BY 59.6%, IN NORTH ATLANTIC TRAFFIC BY 32.9%, IN EUROPEAN TRAFFIC BY 57.2% AND IN DOMESTIC TRAFFIC BY 54.3% Source text for Eikon: Further company coverage: (Gdansk Newsroom)

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