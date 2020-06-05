Healthcare
June 5, 2020 / 6:06 AM / Updated 2 hours ago

BRIEF-Finnair May Passenger Load Factor Down By 49.9% Points

1 Min Read

June 5 (Reuters) - Finnair Plc:

* FINNAIR TRAFFIC PERFORMANCE IN MAY 2020

* IN MAY PASSENGER LOAD FACTOR (PLF) DECREASED BY 49.9% POINTS TO 29.9%

* IN MAY, FINNAIR CARRIED 26,700 PASSENGERS, WHICH IS 97.9% LESS THAN IN CORRESPONDING PERIOD OF 2019 BUT 65.0% MORE THAN IN APRIL 2020.

* ALL PASSENGER TRAFFIC FIGURES WERE STILL HEAVILY IMPACTED BY SIGNIFICANT COVID-19 PANDEMIC RELATED CAPACITY REDUCTIONS, WHICH WAS VISIBLE ESPECIALLY IN ASIAN AND NORTH ATLANTIC FIGURES AS THERE WERE NO SCHEDULED FLIGHTS TO THOSE DESTINATIONS IN MAY.

* IN MAY OVERALL CAPACITY MEASURED IN AVAILABLE SEAT KILOMETRES (ASK) DECREASED IN MAY BY 97.7% YEAR-ON-YEAR.

* IN MAY FINNAIR’S TRAFFIC MEASURED IN REVENUE PASSENGER KILOMETRES (RPKS) DECREASED BY 99.1% Source text for Eikon: Further company coverage: (Gdansk Newsroom)

Our Standards:The Thomson Reuters Trust Principles.
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