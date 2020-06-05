BRIEF-Finnair May Passenger Load Factor Down By 49.9% Points

June 5 (Reuters) - Finnair Plc:
* IN MAY PASSENGER LOAD FACTOR (PLF) DECREASED BY 49.9% POINTS TO 29.9%
* IN MAY, FINNAIR CARRIED 26,700 PASSENGERS, WHICH IS 97.9% LESS THAN IN CORRESPONDING PERIOD OF 2019 BUT 65.0% MORE THAN IN APRIL 2020.
* ALL PASSENGER TRAFFIC FIGURES WERE STILL HEAVILY IMPACTED BY SIGNIFICANT COVID-19 PANDEMIC RELATED CAPACITY REDUCTIONS, WHICH WAS VISIBLE ESPECIALLY IN ASIAN AND NORTH ATLANTIC FIGURES AS THERE WERE NO SCHEDULED FLIGHTS TO THOSE DESTINATIONS IN MAY.
* IN MAY OVERALL CAPACITY MEASURED IN AVAILABLE SEAT KILOMETRES (ASK) DECREASED IN MAY BY 97.7% YEAR-ON-YEAR.
* IN MAY FINNAIR’S TRAFFIC MEASURED IN REVENUE PASSENGER KILOMETRES (RPKS) DECREASED BY 99.1% Source text for Eikon: Further company coverage: (Gdansk Newsroom)