Bonds News
April 4, 2017 / 5:20 AM / Updated 35 minutes ago

BRIEF-Finnair Oyj - In April Finnair Carried 16,100 Passengers

1 Min Read

May 7 (Reuters) - Finnair Plc:

* FINNAIR TRAFFIC PERFORMANCE IN APRIL 2020

* FINNAIR OYJ - IN APRIL, FINNAIR CARRIED 16,100 PASSENGERS WHICH IS 98.7% LESS THAN IN CORRESPONDING PERIOD OF 2019

* FINNAIR OYJ - OVERALL CAPACITY MEASURED IN AVAILABLE SEAT KILOMETRES (ASK) DECREASED IN APRIL BY 97.0%

* FINNAIR OYJ - IN APRIL TRAFFIC MEASURED IN REVENUE PASSENGER KILOMETRES (RPKS) DECREASED BY 99.1%

* FINNAIR OYJ - IN APRIL PASSENGER LOAD FACTOR (PLF) DECREASED YEAR-ON-YEAR BY 57.5% POINTS TO 23.9%

* FINNAIR OYJ - ALL TRAFFIC FIGURES WERE HEAVILY IMPACTED BY SIGNIFICANT CORONAVIRUS RELATED CAPACITY REDUCTIONS

* FINNAIR OYJ - CAPACITY REDUCTIONS WERE VISIBLE ESPECIALLY IN NORTH ATLANTIC FIGURES AS THERE WERE NO FLIGHTS TO NORTH AMERICA IN APRIL Source text for Eikon: Further company coverage: (Gdansk Newsroom)

Our Standards:The Thomson Reuters Trust Principles.
0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below