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March 6, 2020 / 10:41 AM / Updated an hour ago

BRIEF-Finnair: Several European Flights Cancelled On Mar 20-28

1 Min Read

March 6 (Reuters) - Finnair Plc:

* SEVERAL EUROPEAN FLIGHTS CANCELLED ON 20-28 MARCH

* DUE TO THE HIGH VOLUME OF RESERVATION CHANGES AND THE OVERALL IMPACTS OF THE CORONAVIRUS SITUATION ON BOOKINGS IN MARCH, WE ARE CANCELLING SEVERAL EUROPEAN FLIGHTS BETWEEN 20-28 MARCH, AS ON THESE FLIGHTS THE NUMBER OF CUSTOMERS IS LOW

* AS THE CORONAVIRUS SITUATION HAS LED TO A TEMPORARY DECLINE IN AIR TRAVEL BETWEEN ASIA AND EUROPE, WE CANCEL SOME OF OUR FLIGHTS TO/FROM OSAKA, JAPAN AND SEOUL, SOUTH KOREA Source text for Eikon: Further company coverage: (Gdansk Newsroom)

Our Standards:The Thomson Reuters Trust Principles.
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