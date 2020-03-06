BRIEF-Finnair: Several European Flights Cancelled On Mar 20-28

March 6 (Reuters) - Finnair Plc:
* SEVERAL EUROPEAN FLIGHTS CANCELLED ON 20-28 MARCH
* DUE TO THE HIGH VOLUME OF RESERVATION CHANGES AND THE OVERALL IMPACTS OF THE CORONAVIRUS SITUATION ON BOOKINGS IN MARCH, WE ARE CANCELLING SEVERAL EUROPEAN FLIGHTS BETWEEN 20-28 MARCH, AS ON THESE FLIGHTS THE NUMBER OF CUSTOMERS IS LOW
* AS THE CORONAVIRUS SITUATION HAS LED TO A TEMPORARY DECLINE IN AIR TRAVEL BETWEEN ASIA AND EUROPE, WE CANCEL SOME OF OUR FLIGHTS TO/FROM OSAKA, JAPAN AND SEOUL, SOUTH KOREA Source text for Eikon: Further company coverage: (Gdansk Newsroom)