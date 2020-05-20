Healthcare
May 20, 2020 / 6:22 AM / Updated an hour ago

BRIEF-Finnair Targets EUR 80 Million Permanent Cost Base Decline From 2022 Onwards

1 Min Read

May 20 (Reuters) - Finnair Plc:

* FINNAIR ADJUSTS VOLUME-DRIVEN COSTS IN LINE WITH DEMAND AND ADDITIONALLY TARGETS ALMOST 80-MILLION-EURO PERMANENT COST BASE DECLINE FROM 2022 ONWARDS

* FINNAIR TARGETS ALMOST 80-MILLION-EURO PERMANENT COST BASE DECLINE STARTING FROM YEAR 2022 COMPARED TO YEAR 2019

* CURRENT PLAN ASSUMES THAT TRAFFIC WILL RECOVER IN 2-3 YEARS ON 2019 LEVEL

* WILL CONTINUE STREAMLINING OF ITS OPERATIONS AND DIGITALISATION AND AUTOMATION OF ITS CUSTOMER PROCESSES

* WILL RENEGOTIATE ITS SUPPLIER AND PARTNER AGREEMENTS Source text for Eikon: Further company coverage: (Gdansk Newsroom)

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