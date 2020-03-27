Healthcare
March 27, 2020 / 4:01 PM / Updated 3 hours ago

BRIEF-Finsbury Food Group To Withdraw Proposed Interim Dividend

1 Min Read

March 27 (Reuters) - Finsbury Food Group PLC:

* TRADING IN FIRST TWO MONTHS OF SECOND HALF OF OUR FINANCIAL YEAR WAS TRACKING IN LINE WITH MARKET EXPECTATIONS.

* UK FOODSERVICE BUSINESS, WHICH ACCOUNTED FOR ABOUT 20% OF TOTAL GROUP REVENUE IN FY19, HAS SEEN A SIGNIFICANT REDUCTION IN DEMAND

* TEMPORARILY SUSPENDING PRODUCTION AT OUR KARA SITE IN MANCHESTER

* TO WITHDRAW ITS PROPOSED INTERIM DIVIDEND, AS ANNOUNCED ON 24 FEBRUARY 2020.

* WILL ASSESS GROUP’S CASH POSITION AND OUTLOOK FOR BUSINESS AT TIME OF FULL YEAR RESULTS Source text for Eikon: Further company coverage:

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