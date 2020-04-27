Healthcare
April 27, 2020 / 11:05 AM / Updated 3 hours ago

BRIEF-First Clinical Outcomes Evaluating Six-Week Dosing Schedule For Merck’S Keytruda Presented At AACR Virtual Annual Meeting

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April 27 (Reuters) - Merck & Co Inc:

* FIRST CLINICAL OUTCOMES EVALUATING SIX-WEEK DOSING SCHEDULE FOR MERCK’S KEYTRUDA® (PEMBROLIZUMAB) PRESENTED AT AACR VIRTUAL ANNUAL MEETING I

* MERCK - DATA DEMONSTRATE EFFICACY AND SAFETY OF KEYTRUDA 400 MG EVERY SIX WEEKS (Q6W) COMPARABLE TO APPROVED 200 MG EVERY THREE WEEKS (Q3W) REGIMEN

* MERCK - RESUBMITTED SUPPLEMENTAL BIOLOGICS LICENSE APPLICATIONS FOR KEYTRUDA Q6W DOSING UNDER REVIEW WITH FDA ACROSS ALL APPROVED ADULT INDICATIONS

* MERCK - INTERIM DATA SHOWED AN OVERALL RESPONSE RATE (ORR) OF 38.6% (N=17/44) (95% CI, 24.4-54.5) IN PATIENTS WHO RECEIVED KEYTRUDA 400 MG Q6W Source text for Eikon: Further company coverage:

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