Switzerland Market Report
July 15, 2019 / 10:22 PM / Updated 2 hours ago

BRIEF-First Cobalt And Glencore Conclude Term Sheet For Refinery Restart

1 Min Read

July 15 (Reuters) - First Cobalt Corp:

* FIRST COBALT AND GLENCORE CONCLUDE TERM SHEET FOR REFINERY RESTART

* FIRST COBALT - AGREED ON TERM SHEET WITH GLENCORE OUTLINING FRAMEWORK FOR FULLY FUNDED, PHASED APPROACH TO RECOMMISSION FIRST COBALT REFINERY IN ONTARIO

* FIRST COBALT CORP - PHASE 1 ENTAILS A US$5 MILLION LOAN FROM GLENCORE

* FIRST COBALT CORP - TOTAL CAPITAL INVESTMENT UNDER THREE PHASES IS ESTIMATED AT APPROXIMATELY US$45 MILLION

* FIRST COBALT CORP - PHASE 3 INVOLVES AN EXPANSION OF REFINERY TO A 55 TPD FEED RATE BY 2021 Source text for Eikon: Further company coverage: (Reuters.Briefs@thomsonreuters.com)

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