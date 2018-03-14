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Market News
March 14, 2018 / 10:38 AM / Updated 13 hours ago

BRIEF-First Cobalt Announces Friendly Acquisition Of U.S. Cobalt

Reuters Staff

1 Min Read

March 14 (Reuters) - First Cobalt Corp:

* FIRST COBALT ANNOUNCES FRIENDLY ACQUISITION OF US COBALT

* FIRST COBALT CORP - DEAL IMPLIES ‍TOTAL EQUITY VALUE OF APPROXIMATELY $149.9 MILLION ON A FULLY-DILUTED IN-THE-MONEY BASIS​

* FIRST COBALT - AGREED TO APPOINT A US COBALT NOMINEE TO ITS BOARD EFFECTIVE AT CLOSING OF TRANSACTION

* FIRST COBALT CORP - ‍UPON DEAL COMPLETION , EXISTING FIRST COBALT AND US COBALT SHAREHOLDERS TO OWN ABOUT 62.5% AND 37.5% OF COMBINED CO

* FIRST COBALT CORP - ‍ARRANGEMENT AGREEMENT HAS BEEN UNANIMOUSLY APPROVED BY BOARDS OF DIRECTORS OF FIRST COBALT AND US COBALT​

* FIRST COBALT CORP - ‍BOARD OF DIRECTORS OF US COBALT RECOMMENDS THAT ITS SHAREHOLDERS VOTE IN FAVOUR OF TRANSACTION​ Source text for Eikon: Further company coverage:

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