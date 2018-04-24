FinancialGovernment SolutionsLegalReuters News AgencyRisk Management SolutionsTax & AccountingBlog: Answers OnInnovation @ Thomson Reuters
Directory of sites
Login
Contact
Support
Myanmar
Energy & Environment
Brexit
North Korea
Charged: The Future of Autos
Future of Money
Breakingviews
Market News
April 24, 2018 / 11:12 AM / Updated 3 hours ago

BRIEF-First Commonwealth Announces Q1 Earnings Per Share $0.24

Reuters Staff

1 Min Read

April 24 (Reuters) - First Commonwealth Financial Corp :

* FIRST COMMONWEALTH ANNOUNCES RECORD FIRST QUARTER 2018 EARNINGS; INCREASES QUARTERLY DIVIDEND 12.5%

* Q1 ADJUSTED CORE EARNINGS PER SHARE $0.24

* Q1 EARNINGS PER SHARE VIEW $0.24 — THOMSON REUTERS I/B/E/S

* CORP - DECLARED A COMMON STOCK QUARTERLY DIVIDEND OF $0.09 PER SHARE, WHICH IS PAYABLE ON MAY 18, 2018

* CORP - DIVIDEND REPRESENTS A 12.5% INCREASE OVER PREVIOUS QUARTER

* CORP - QTRLY NET INTEREST INCOME (FTE) $60.2 MILLION VERSUS $52.8 MILLION Source text for Eikon: Further company coverage: (Reuters.Briefs@thomsonreuters.com)

Our Standards:The Thomson Reuters Trust Principles.
0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below

All quotes delayed a minimum of 15 minutes. See here for a complete list of exchanges and delays.

© 2018 Reuters. All Rights Reserved.