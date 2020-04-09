Healthcare
April 9, 2020 / 7:34 AM / Updated an hour ago

BRIEF-First Derivatives PLC Sees Longer Software Sales Cycles In Near Term

1 Min Read

April 9 (Reuters) -

* FIRST DERIVATIVES PLC - TO DATE WE HAVE SEEN NO FINANCIAL IMPACT FROM EFFECTS OF COVID-19.

* FIRST DERIVATIVES PLC - ALL OUR SERVICES DELIVERY IS NOW BEING CONDUCTED REMOTELY

* FIRST DERIVATIVES PLC - IN NEAR-TERM THERE WILL BE A LENGTHENING OF SOFTWARE SALES CYCLES

* FIRST DERIVATIVES PLC - WILL NOT RECOMMEND A FINAL DIVIDEND IN RESPECT OF YEAR TO 29 FEBRUARY 2020.

* FIRST DERIVATIVES PLC - AS AT 31 MARCH 2020, FD HAD GROSS CASH AVAILABLE TO IT OF £64M. Source text for Eikon: Further company coverage: [ ]

Our Standards:The Thomson Reuters Trust Principles.
0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below