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April 17, 2018 / 10:08 AM / Updated 34 minutes ago

BRIEF-First Global Data Limited - Board Resignations, Special Committee Formation For Revenue Recognition Issues And Delay In Filing Audited Financial Statements

Reuters Staff

1 Min Read

April 17 (Reuters) - First Global Data Ltd:

* FIRST GLOBAL DATA LIMITED - BOARD RESIGNATIONS, SPECIAL COMMITTEE FORMATION FOR REVENUE RECOGNITION ISSUES AND DELAY IN FILING AUDITED FINANCIAL STATEMENTS

* FIRST GLOBAL DATA - BOARD HAS APPOINTED A SPECIAL COMMITTEE TO ADVISE WITH RESPECT TO A POTENTIAL REVENUE RECOGNITION ISSUE

* FIRST GLOBAL SAYS SEVERAL SOFTWARE LICENSE AGREEMENTS ENTERED INTO BETWEEN CO, VARIOUS ARM’S LENGTH THIRD PARTIES MAY HAVE REVENUE RECOGNITION ISSUES

* FIRST GLOBAL DATA - CO ANTICIPATES DELAY IN FILING ITS AUDITED FINANCIAL STATEMENTS AND IS CONDUCTING AN INTERNAL REVIEW

* FIRST GLOBAL DATA - MEMBERS OF SPECIAL COMMITTEE ARE RAY WIELER, AS CHAIR, AND KEVIN PRICE , TO BE ASSISTED BY CHAIRMAN AND CEO ANDRE ITWARU

* FIRST GLOBAL DATA LTD - CO IS CURRENTLY UNDER A VOLUNTARY TRADING BLACKOUT Source text for Eikon: Further company coverage: (Reuters.Briefs@thomsonreuters.com)

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All quotes delayed a minimum of 15 minutes. See here for a complete list of exchanges and delays.

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