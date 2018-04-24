FinancialGovernment SolutionsLegalReuters News AgencyRisk Management SolutionsTax & AccountingBlog: Answers OnInnovation @ Thomson Reuters
Directory of sites
Login
Contact
Support
Myanmar
Energy & Environment
Brexit
North Korea
Charged: The Future of Autos
Future of Money
Breakingviews
Market News
April 24, 2018 / 10:12 AM / in 2 hours

BRIEF-First Global Data Reports Delay In Filing Financial Statements

Reuters Staff

1 Min Read

April 24 (Reuters) - First Global Data Ltd:

* FIRST GLOBAL DATA LIMITED REPORTS DELAY IN FILING FINANCIAL STATEMENTS

* FIRST GLOBAL DATA LTD - DELAY IN FILING FINANCIAL STATEMENTS IS DUE TO A REVENUE RECOGNITION ISSUE THAT WAS PRESS RELEASED BY CO ON APRIL 17

* FIRST GLOBAL DATA - ANTICIPATES HAVING 2017 FINANCIAL DISCLOSURE AS SOON AS POSSIBLE, ANTICIPATES, IN ANY EVENT, FILING SUCH BY END OF JUNE, 2018

* FIRST GLOBAL DATA LTD - PROPOSES TO APPLY FOR A MANAGEMENT CEASE TRADE ORDER EFFECTIVE APRIL 30, 2018 Source text for Eikon: Further company coverage:

Our Standards:The Thomson Reuters Trust Principles.
0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below

All quotes delayed a minimum of 15 minutes. See here for a complete list of exchanges and delays.

© 2018 Reuters. All Rights Reserved.