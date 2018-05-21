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May 21, 2018 / 8:18 PM / Updated 2 hours ago

BRIEF-First Midwest Positioning For Service Excellence, Efficiency And Growth

Reuters Staff

1 Min Read

May 21 (Reuters) - First Midwest Bancorp Inc:

* FIRST MIDWEST POSITIONING FOR SERVICE EXCELLENCE, EFFICIENCY AND GROWTH

* FIRST MIDWEST BANCORP - “DELIVERING EXCELLENCE” INITIATIVE ALSO INCLUDES CONSOLIDATION OR CLOSING OF 19 LOCATIONS ACROSS COMPANY’S FOOTPRINT

* FIRST MIDWEST BANCORP INC SAYS FOLLOWING COMPLETION OF BRANCH ACTIONS, COMPANY WILL OPERATE 110 LOCATIONS

* FIRST MIDWEST BANCORP - INITIATIVE ALSO INCLUDES ORGANIZATIONAL REALIGNMENTS RESULTING IN AN APPROXIMATELY 7% NET REDUCTION IN TOTAL WORKFORCE

* FIRST MIDWEST BANCORP INC - REORGANIZATIONAL ACTIONS ARE EXPECTED TO BE SUBSTANTIALLY COMPLETE BY Q4 OF 2018 Source text for Eikon: Further company coverage:

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