FinancialGovernment SolutionsLegalReuters News AgencyRisk Management SolutionsTax & AccountingBlog: Answers OnInnovation @ Thomson Reuters
Directory of sites
Login
Contact
Support
DetainedInMyanmar
Energy & Environment
Brexit
North Korea
Charged: The Future of Autos
Future of Money
Breakingviews
Market News
April 26, 2018 / 9:11 PM / Updated 2 hours ago

BRIEF-First Quantum Minerals Qtrly Net Earnings Attributable To Shareholders Of $0.07 Per Share

Reuters Staff

1 Min Read

April 26 (Reuters) - First Quantum Minerals Ltd:

* QTRLY COMPARATIVE EARNINGS OF $0.07 PER SHARE

* QTRLY NET EARNINGS ATTRIBUTABLE TO SHAREHOLDERS OF $0.07 PER SHARE

* QTRLY RESULTS INCLUDE $121 MILLION LOSS REALIZED UNDER COPPER SALES HEDGE PROGRAM FOR WHICH NO TAX CREDIT IS AVAILABLE

* 145,358 TONNES OF COPPER PRODUCED IN QUARTER VERSUS 132,356 TONNES

* QTRLY SALES REVENUES $885 MILLION VERSUS $766 MILLION

* FIRST QUANTUM MINERALS - VALUE OF MAINTAINING CAPITAL INVESTMENT PROGRAM THROUGH CHALLENGING ECONOMIC ENVIRONMENT IS BECOMING MORE VISIBLE

* BELIEVES THERE IS SUFFICIENT LIQUIDITY THROUGH NEXT YEAR TO CARRY OUT ITS OPERATING AND CAPITAL EXPENDITURE PLANS

* WORKING TO PROVIDE TO ZAMBIA REVENUE AUTHORITY RELEVANT DOCUMENTATION IN ITS REBUTTAL OF ASSESSMENT FOR ABOUT $8 BILLION

* FIRST QUANTUM MINERALS - PROCESS OF PROVIDING RELEVANT DOCUMENTATION TO ZRA ABOUT TWO-THIRDS COMPLETE BY VALUE, NOT IDENTIFIED ANY MATERIAL ERRORS Source text for Eikon: Further company coverage:

Our Standards:The Thomson Reuters Trust Principles.
0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below

All quotes delayed a minimum of 15 minutes. See here for a complete list of exchanges and delays.

© 2018 Reuters. All Rights Reserved.