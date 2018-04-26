BRIEF-First Quantum Minerals Qtrly Net Earnings Attributable To Shareholders Of $0.07 Per Share

April 26 (Reuters) - First Quantum Minerals Ltd:
* QTRLY NET EARNINGS ATTRIBUTABLE TO SHAREHOLDERS OF $0.07 PER SHARE
* QTRLY RESULTS INCLUDE $121 MILLION LOSS REALIZED UNDER COPPER SALES HEDGE PROGRAM FOR WHICH NO TAX CREDIT IS AVAILABLE
* 145,358 TONNES OF COPPER PRODUCED IN QUARTER VERSUS 132,356 TONNES
* FIRST QUANTUM MINERALS - VALUE OF MAINTAINING CAPITAL INVESTMENT PROGRAM THROUGH CHALLENGING ECONOMIC ENVIRONMENT IS BECOMING MORE VISIBLE
* BELIEVES THERE IS SUFFICIENT LIQUIDITY THROUGH NEXT YEAR TO CARRY OUT ITS OPERATING AND CAPITAL EXPENDITURE PLANS
* WORKING TO PROVIDE TO ZAMBIA REVENUE AUTHORITY RELEVANT DOCUMENTATION IN ITS REBUTTAL OF ASSESSMENT FOR ABOUT $8 BILLION
* FIRST QUANTUM MINERALS - PROCESS OF PROVIDING RELEVANT DOCUMENTATION TO ZRA ABOUT TWO-THIRDS COMPLETE BY VALUE, NOT IDENTIFIED ANY MATERIAL ERRORS Source text for Eikon: Further company coverage: