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March 14, 2018 / 12:13 PM / Updated 14 hours ago

BRIEF-First Quantum Minerals Reports Industrial Action At The Cobre Panama Project

Reuters Staff

1 Min Read

March 14 (Reuters) - First Quantum Minerals Ltd:

* FIRST QUANTUM MINERALS REPORTS INDUSTRIAL ACTION AT THE COBRE PANAMA PROJECT

* FIRST QUANTUM MINERALS - ‍COBRE PANAMA PROJECT CURRENTLY EXPERIENCING INDUSTRIAL ACTION WHICH REDUCED LEVEL OF WORK BEING PERFORMED ON PROJECT​

* FIRST QUANTUM MINERALS - ‍ACTION WAS STARTED BY “SMALL NUMBER OF PERSONNEL AND THEIR OUTSIDE UNION LEADERSHIP” ON MARCH 9

* FIRST QUANTUM MINERALS - ‍DEVELOPMENT ACTIVITY CONTINUING IN 2 OF 4 MAIN CONSTRUCTION AREAS AT COBRE PANAMA PROJECT​ Source text for Eikon: Further company coverage:

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