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May 11, 2018 / 9:21 PM / in 2 hours

BRIEF-First Solar Unit Entered Into Term Loan Agreement With MUFG Bank, Société Générale And Mizuho Bank

Reuters Staff

1 Min Read

May 11 (Reuters) - First Solar Inc:

* FIRST SOLAR SAYS CO’S UNIT ENTERED INTO TERM LOAN AGREEMENT WITH MUFG BANK LTD; SOCIÉTÉ GÉNÉRALE, HONG KONG BRANCH; AND MIZUHO BANK LTD - SEC FILING

* FIRST SOLAR SAYS THE CREDIT FACILITY PROVIDES FOR AGGREGATE BORROWINGS OF UP TO AUD 151.0 MILLION ($113 MILLION)

* FIRST SOLAR - THE CREDIT FACILITY HAS BEEN ENTERED INTO FOR DEVELOPMENT, CONSTRUCTION OF A PHOTOVOLTAIC POWER PLANT OF UP TO 87 MW LOCATED IN AUSTRALIA Source text: (bit.ly/2G98vBL) Further company coverage:

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