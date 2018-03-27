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March 27, 2018 / 10:18 AM / Updated 11 hours ago

BRIEF-FirstFarms 2017 EBIT Swings To Profit DKK 17.1 Million

Reuters Staff

1 Min Read

March 27 (Reuters) - Firstfarms A/S:

* REG-ANNUAL REPORT 2017 FOR FIRSTFARMS A/S

* FY 2017 EBIT RESULT AT DKK 17.1 MILLION

* EARNINGS IN 2018 ARE EXPECTED TO BE STABLE FOR MILK- AND PIG PRODUCTION IN EU, HOWEVER CHALLENGED ON MARKET PRICES

* CROP PRICES ARE EXPECTED TO BE ON PAR WITH REALISED PRICES IN 2017

* ‍IN 2018, FIRSTFARMS EXPECTS AN IMPROVED EBITDA AND EBIT RESULT.​

* FY NET TURNOVER DKK 190.7 MILLION VERSUS DKK 130.3 MILLION YEAR AGO

* ‍EBITDA IS EXPECTED IN LEVEL OF DKK 49-53 MILLION AND EBIT OF DKK 22-26 MILLION IN 2018​

* ‍IN 2017, AN EBITDA OF DKK 43.7 MILLION AND EBIT OF DKK 17.1 MILLION IS REALISED.​

* ‍EARNINGS IN 2018 ARE EXPECTED TO BE STABLE FOR MILK- AND PIG PRODUCTION IN EU, HOWEVER CHALLENGED ON MARKET PRICES.​ Source text for Eikon: Further company coverage: (Gdynia Newsroom)

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