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May 14, 2018 / 10:53 PM / in an hour

BRIEF-FIS Announces Pricing Of Senior Notes Offering

Reuters Staff

1 Min Read

May 14 (Reuters) - Fidelity National Information Services Inc:

* FIS ANNOUNCES PRICING OF SENIOR NOTES OFFERING

* FIDELITY NATIONAL INFORMATION SERVICES INC - PRICING OF SALE OF $400 MILLION IN AGGREGATE PRINCIPAL AMOUNT OF 4.25% SENIOR NOTES DUE 2028

* FIDELITY NATIONAL INFORMATION SERVICES INC - ALSO PRICING OF $600 MILLION IN AGGREGATE PRINCIPAL AMOUNT OF 4.75% SENIOR NOTES DUE 2048

* FIDELITY NATIONAL INFORMATION SERVICES - INTENDS TO ISSUE NOTICE OF REDEMPTION FOR $750 MILLION OF 2.850% SENIOR NOTES DUE OCT 2018 Source text for Eikon: Further company coverage:

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