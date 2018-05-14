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May 14, 2018 / 1:42 PM / Updated an hour ago

BRIEF-FIS Announces Proposed Offering Of Senior Notes

Reuters Staff

1 Min Read

May 14 (Reuters) - Fidelity National Information Services Inc:

* FIS ANNOUNCES PROPOSED OFFERING OF SENIOR NOTES

* FIDELITY NATIONAL INFORMATION - INTENDS TO MAKE OFFERING OF SENIOR NOTES IN ONE OR MORE TRANCHES IN TOTAL PRINCIPAL AMOUNT OF $1 BILLION

* FIDELITY NATIONAL INFORMATION SERVICES - TO USE OFFERING PROCEEDS TO REPAY PORTION OF ABOUT $1.275 BILLION OUTSTANDING UNDER REVOLVING CREDIT FACILITY

* FIDELITY NATIONAL INFORMATION SERVICES - TO ISSUE REDEMPTION NOTICE FOR ALL $750.0 MILLION OF 2.850% SENIOR NOTES DUE OCT ON SETTLEMENT DATE OF OFFERING Source text for Eikon: Further company coverage:

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