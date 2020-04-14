Healthcare
April 14, 2020 / 7:12 AM / Updated 42 minutes ago

BRIEF-Fiskars To Reduce Working Hours Of Office Personnel Due To COVID-19

1 Min Read

April 14 (Reuters) - Fiskars Oyj Abp:

* FISKARS GROUP TO REDUCE WORKING HOURS OF OFFICE PERSONNEL DUE TO COVID-19

* CONTINUES TO TAKE PROACTIVE STEPS TO MITIGATE NEGATIVE IMPACT OF COVID-19 ON ITS OPERATIONS GLOBALLY

* IN TOTAL, APPROXIMATELY 1,500 EMPLOYEES GLOBALLY ARE EXPECTED TO BE AFFECTED BY THESE PLANS.

* IN FINLAND, FISKARS WILL BEGIN EMPLOYEE CONSULTATIONS ON TEMPORARY LAYOFFS FOR A MAXIMUM OF 90 DAYS, IMPACTING 404 EMPLOYEES IN COUNTRY.

* WORKING HOURS ARE PLANNED TO BE REDUCED AMONG OFFICE PERSONNEL, SUBJECT TO LOCAL LEGISLATION

* CONSUMER DEMAND IN FISKARS GROUP’S KEY MARKETS IN SOME CATEGORIES HAS BEEN NEGATIVELY IMPACTED. Source text for Eikon: Further company coverage: (Gdansk Newsroom)

Our Standards:The Thomson Reuters Trust Principles.
0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below