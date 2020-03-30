BRIEF-Fiskars To Temporarily Close Stores In Finland, Initiates Employee Consultations

March 30 (Reuters) - Fiskars Oyj Abp:
* FISKARS IS PLANNING TO TEMPORARILY CLOSE ITS STORES IN FINLAND, INITIATES EMPLOYEE CONSULTATIONS
* PLANNED TEMPORARY LAYOFFS WOULD BE FOR A MAXIMUM OF 90 DAYS AND IMPACT PERSONNEL IN RETAIL STORES, FACTORIES AND DISTRIBUTION CENTERS IN FINLAND, AFFECTING 740 EMPLOYEES
* FISKARS GROUP HAS MADE DECISION TO TEMPORARILY CLOSE ITS STORES IN FINLAND
* ON CORONAVIRUS: CORONAVIRUS OUTBREAK IMPACTS PEOPLE’S EVERYDAY AND HAS A NEGATIVE IMPACT ON CONSUMER DEMAND IN FISKARS KEY MARKETS Source text for Eikon: Further company coverage: (Gdansk Newsroom)