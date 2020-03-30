Healthcare
March 30, 2020 / 6:10 AM / Updated an hour ago

BRIEF-Fiskars To Temporarily Close Stores In Finland, Initiates Employee Consultations

1 Min Read

March 30 (Reuters) - Fiskars Oyj Abp:

* FISKARS IS PLANNING TO TEMPORARILY CLOSE ITS STORES IN FINLAND, INITIATES EMPLOYEE CONSULTATIONS

* PLANNED TEMPORARY LAYOFFS WOULD BE FOR A MAXIMUM OF 90 DAYS AND IMPACT PERSONNEL IN RETAIL STORES, FACTORIES AND DISTRIBUTION CENTERS IN FINLAND, AFFECTING 740 EMPLOYEES

* FISKARS GROUP HAS MADE DECISION TO TEMPORARILY CLOSE ITS STORES IN FINLAND

* ON CORONAVIRUS: CORONAVIRUS OUTBREAK IMPACTS PEOPLE’S EVERYDAY AND HAS A NEGATIVE IMPACT ON CONSUMER DEMAND IN FISKARS KEY MARKETS Source text for Eikon: Further company coverage: (Gdansk Newsroom)

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