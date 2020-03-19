Healthcare
March 19, 2020 / 7:06 AM / Updated an hour ago

BRIEF-Fiskars Withdraws 2020 Guidance Due To Coronavirus

1 Min Read

March 19 (Reuters) - Fiskars Oyj Abp:

* FISKARS CORPORATION COMPARABLE EBITA UNLIKELY TO INCREASE IN 2020 DUE TO THE COVID-19 OUTBREAK

* FISKARS CORPORATION WITHDRAWS ITS GUIDANCE ON OUTLOOK FOR 2020

* DUE TO CORONA VIRUS OUTBREAK, COMPARABLE EBITA IS UNLIKELY TO INCREASE IN 2020

* AS SITUATION EVOLVES RAPIDLY, IT IS TOO EARLY TO MAKE REASONED ESTIMATES ON POTENTIAL IMPACT

* WE HAVE STARTED TO SEE AN IMPACT ON DEMAND

* ON CORONAVIRUS: WE ARE FACING AN UNFORESEEN SITUATION AND ARE TAKING ALL MEASURES TO DEAL WITH OUTBREAK AS IT EVOLVES Source text for Eikon: Further company coverage: (Gdansk Newsroom)

Our Standards:The Thomson Reuters Trust Principles.
0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below