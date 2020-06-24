BRIEF-Fitch Downgrades Canada's Ratings To 'AA+'; Outlook Stable

June 24 (Reuters) -
* FITCH DOWNGRADES CANADA’S RATINGS TO ‘AA+’; OUTLOOK STABLE
* FITCH SAYS HAS DOWNGRADED CANADA’S LONG-TERM FOREIGN CURRENCY ISSUER DEFAULT RATING (IDR) TO ‘AA+’ FROM ‘AAA’
* FITCH SAYS CANADA’S RATING DOWNGRADE REFLECTS DETERIORATION OF PUBLIC FINANCES IN 2020 RESULTING FROM CORONAVIRUS PANDEMIC
* FITCH SAYS CANADA WILL RUN A MUCH EXPANDED GENERAL GOVERNMENT DEFICIT IN 2020 AND EMERGE FROM RECESSION WITH MUCH HIGHER PUBLIC DEBT RATIOS
* FITCH SAYS STABLE OUTLOOK REFLECTS FITCH’S EXPECTATION THAT CANADA’S CONSOLIDATED GROSS GENERAL GOVERNMENT DEBT/GDP WILL STABILIZE OVER MEDIUM TERM
* FITCH SAYS EXPECTS CORONAVIRUS RESPONSE TO RAISE CANADA’S CONSOLIDATED GROSS GENERAL GOVERNMENT DEBT TO 115.1% OF GDP IN 2020
* FITCH SAYS EXPECTS CANADA’S CONSOLIDATED GROSS GENERAL GOVERNMENT DEBT/GDP RATIO TO BROADLY STABILIZE AT 120%-121% OF GDP IN 2022-2024
* FITCH SAYS EXPECTS CANADA’S GENERAL GOVERNMENT DEFICIT TO WIDEN TO 16.1% OF GDP IN 2020
* FITCH ON CANADA SAYS CURRENT CRISIS WILL LIKELY INCREASE NEED FOR FEDERAL SUPPORT OF PROVINCES
* FITCH SAYS THE BANK OF CANADA’S MONETARY POLICY RESPONSE TO CORONAVIRUS HAS BEEN SUBSTANTIAL
* FITCH SAYS PANDEMIC LOCKDOWN MEASURES & DEPRESSED OIL DEMAND WILL CAUSE A SEVERE RECESSION OF CANADIAN ECONOMY WITH 7.1% GDP CONTRACTION IN 2020
* FITCH SAYS IMPROVING GLOBAL TRADE, COMMERCE AND DOMESTIC LABOR MARKET CONDITIONS ARE EXPECTED TO LEAD A 3.9% GDP RECOVERY FOR CANADA IN 2021 Source text for Eikon: