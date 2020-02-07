Healthcare
February 7, 2020 / 7:22 AM / Updated an hour ago

BRIEF-Fitch Ratings Says Coronavirus May Temporarily Halt Financial Deleveraging In China

1 Min Read

Feb 7 (Reuters) - Fitch:

* FITCH RATINGS SAYS CORONAVIRUS MAY TEMPORARILY HALT FINANCIAL DELEVERAGING IN CHINA

* EXPECTS BROADER EFFORTS TO CONTAIN CHINA’S FINANCIAL-SECTOR RISKS WILL BE MAINTAINED, ALBEIT LESS AGGRESSIVELY

* ESTIMATES CHINA’S 2020 GDP GROWTH MAY DECLINE FROM A BASELINE OF 5.9% TO A RANGE OF 5.2%-5.7% DEPENDING ON SPEED AT WHICH VIRUS IS CONTAINED

* FITCH SAYS BELIEVE THERE MAY BE SOME SOFTENING IN REGULATORY STANCE TOWARDS SHADOW CHINESE BANKING ACTIVITY FOR NBFIS IN LIGHT OF VIRUS OUTBREAK Source text for Eikon:

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