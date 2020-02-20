Healthcare
February 20, 2020 / 3:43 AM / Updated an hour ago

BRIEF-Fitch Ratings Says Mongolia, Hong Kong Most Exposed In North Asia To Covid-19 Economic Fallout

1 Min Read

Feb 19 (Reuters) - FITCH:

* MONGOLIA, HONG KONG MOST EXPOSED IN NORTH ASIA TO COVID-19 ECONOMIC FALLOUT

* MONGOLIA FACES NO EXTERNAL BOND MATURITIES UNTIL EARLY 2021

* MACAO’S ECONOMIC PERFORMANCE TO BE AFFECTED BY CORONAVIRUS THIS YEAR

* MACAO’S FISCAL BUFFERS, ABOUT 150% OF GDP, ARE MORE THAN SUFFICIENT TO WEATHER EVEN A PROLONGED DISRUPTION FROM CORONAVIRUS

* MONGOLIA’S EXTERNAL POSITION, MACROECONOMIC STABILITY COULD BE ADVERSELY AFFECTED IF DISRUPTION TO EXPORTS WERE TO EXTEND FOR SEVERAL MONTHS Source text for Eikon:

Our Standards:The Thomson Reuters Trust Principles.
0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below