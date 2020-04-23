Healthcare
April 23, 2020 / 9:37 PM / in an hour

BRIEF-Fitch Revises Outlook On Greece To Stable; Affirms At 'BB'

1 Min Read

April 23 (Reuters) -

* FITCH SAYS REVISES OUTLOOK ON GREECE TO STABLE; AFFIRMS AT ‘BB’

* FITCH SAYS HAS REVISED OUTLOOK ON GREECE’S LONG-TERM FOREIGN-CURRENCY ISSUER DEFAULT RATING TO STABLE FROM POSITIVE

* FITCH SAYS REVISION OF GREECE’S OUTLOOK REFLECTS SIGNIFICANT IMPACT OF COVID-19 CRISIS ON ECONOMIC ACTIVITY, PUBLIC FINANCES AND EXTERNAL ACCOUNTS

* FITCH SAYS COMBINATION OF SEVERE FALL IN ACTIVITY & DISCRETIONARY MEASURES BY GREECE GOVERNMENT WILL LEAD TO SHARP DETERIORATION IN BUDGET BALANCE IN 2020 Source text for Eikon:

Our Standards:The Thomson Reuters Trust Principles.
0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below