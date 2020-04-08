Healthcare
April 8, 2020 / 12:48 PM / Updated 2 hours ago

BRIEF-Fitch Revises Outlook On Vietnam To Stable, Affirms At 'BB'

1 Min Read

April 8 (Reuters) -

* FITCH REVISES OUTLOOK ON VIETNAM TO STABLE; AFFIRMS AT ‘BB’

* FITCH SAYS OUTLOOK REVISION REFLECTS IMPACT OF ESCALATING COVID-19 PANDEMIC ON VIETNAM’S ECONOMY THROUGH ITS TOURISM AND EXPORT SECTORS

* FITCH SAYS REVISED OUTLOOK ON VIETNAM’S LONG-TERM FOREIGN-CURRENCY ISSUER DEFAULT RATING TO STABLE, FROM POSITIVE

* FITCH, ON VIETNAM, SAYS OUTLOOK REVISION REFLECTS IMPACT OF WEAKENING DOMESTIC DEMAND

* FITCH, ON VIETNAM SAYS EXPECT ECONOMIC MOMENTUM TO REBOUND IN 2021 Source text for Eikon:

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