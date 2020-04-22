Healthcare
April 22, 2020 / 8:21 PM / Updated 3 hours ago

BRIEF-Fitch Revises Ukraine's Outlook To Stable Affirms At 'B'

1 Min Read

April 22 (Reuters) - Fitch:

* FITCH REVISES UKRAINE’S OUTLOOK TO STABLE; AFFIRMS AT ‘B’

* FITCH SAYS HAS REVISED OUTLOOK ON UKRAINE’S LONG-TERM FOREIGN-CURRENCY ISSUER DEFAULT RATING TO STABLE FROM POSITIVE AND AFFIRMED IDR AT ‘B’

* FITCH SAYS REVISION OF UKRAINE’S OUTLOOK TO STABLE REFLECTS SIGNIFICANT IMPACT OF COVID-19 PANDEMIC ON UKRAINE’S GROWTH AND FISCAL ACCOUNTS

* FITCH SAYS REVISION OF UKRAINE’S OUTLOOK TO STABLE REFLECTS SIGNIFICANT IMPACT OF COVID-19 PANDEMIC ON UKRAINE’S GROWTH AND FISCAL ACCOUNTS Source text for Eikon:

Our Standards:The Thomson Reuters Trust Principles.
0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below