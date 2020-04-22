BRIEF-Fitch Revises Ukraine's Outlook To Stable Affirms At 'B'

April 22 (Reuters) - Fitch:
* FITCH REVISES UKRAINE’S OUTLOOK TO STABLE; AFFIRMS AT ‘B’
* FITCH SAYS HAS REVISED OUTLOOK ON UKRAINE’S LONG-TERM FOREIGN-CURRENCY ISSUER DEFAULT RATING TO STABLE FROM POSITIVE AND AFFIRMED IDR AT ‘B’
* FITCH SAYS REVISION OF UKRAINE’S OUTLOOK TO STABLE REFLECTS SIGNIFICANT IMPACT OF COVID-19 PANDEMIC ON UKRAINE’S GROWTH AND FISCAL ACCOUNTS
* FITCH SAYS REVISION OF UKRAINE’S OUTLOOK TO STABLE REFLECTS SIGNIFICANT IMPACT OF COVID-19 PANDEMIC ON UKRAINE’S GROWTH AND FISCAL ACCOUNTS Source text for Eikon: