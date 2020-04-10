Healthcare
April 10, 2020 / 10:19 PM / Updated an hour ago

BRIEF-Fitch Says Affirms New York State's 'AA+' IDR; Revises Outlook To Negative

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April 10 (Reuters) - Fitch:

* FITCH SAYS AFFIRMS NEW YORK STATE’S ‘AA+’ IDR; REVISES OUTLOOK TO NEGATIVE

* FITCH SAYS REVISION OF RATING OUTLOOK ON NEW YORK STATE’S ‘AA+’ IDR REFLECTS ECONOMIC, FISCAL UNCERTAINTY FACED BY STATE AS IT CONFRONTS COVID-19 PANDEMIC

* FITCH SAYS EXPECTS DIRECTION OF NEW YORK STATE’S CREDIT QUALITY TO BECOME CLEARER AFTER IMMEDIATE HEALTH CRISIS SUBSIDES

* FITCH - EXPECTS DIRECTION OF NEW YORK STATE’S CREDIT QUALITY TO BE CLEARER AS OUTLINES OF RECESSION, EFFECTIVENESS OF STATE’S FISCAL RESPONSES COME INTO VIEW Source text for Eikon:

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