FinancialGovernment SolutionsLegalReuters News AgencyRisk Management SolutionsTax & AccountingBlog: Answers OnInnovation @ Thomson Reuters
Directory of sites
Login
Contact
Support
Future Of Money
The Trump Effect
Politics
North Korea
Technology
Myanmar
#Market News
February 5, 2018 / 4:08 PM / in 2 hours

BRIEF-Fitch Says Brazil Structural Reforms Key Despite Narrower Deficits

Reuters Staff

1 Min Read

Feb 5 (Reuters) - Fitch:

* FITCH SAYS BRAZIL STRUCTURAL REFORMS KEY DESPITE NARROWER DEFICITS

* FITCH SAYS RECENT DATA POINT TO IMPROVEMENT IN SOME OF BRAZIL‘S SOVEREIGN CREDIT METRICS,BUT STRUCTURAL REFORM REMAINS CHALLENGING AGAINST UNCERTAIN POLITICAL BACKDROP

* FITCH SAYS BRAZIL‘S ‍GROWTH IS EXPECTED TO BE UNDERPINNED BY A RECOVERY IN DOMESTIC CONSUMPTION AND INVESTMENT DEMAND

* FITCH SAYS LARGE FISCAL DEFICITS, UNCERTAINTY OVER REFORMS,NOTABLY IN RELATION TO SOCIAL SECURITY, CONTINUE TO WEIGH ON BRAZIL‘S SOVEREIGN CREDIT PROFILE Source text for Eikon:

Our Standards:The Thomson Reuters Trust Principles.
0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below

All quotes delayed a minimum of 15 minutes. See here for a complete list of exchanges and delays.

© 2018 Reuters. All Rights Reserved.