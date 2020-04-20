Healthcare
April 20, 2020 / 7:27 PM / Updated 41 minutes ago

BRIEF-Fitch Says Colombia's New Deficit Target Highlights Scale Of Coronavirus Shock

1 Min Read

April 20 (Reuters) - Fitch:

* FITCH SAYS COLOMBIA’S NEW DEFICIT TARGET HIGHLIGHTS SCALE OF CORONAVIRUS SHOCK

* FITCH SAYS REVISION OF COLOMBIA’S 2020 DEFICIT TARGET ACKNOWLEDGES WEAKENING OF KEY FISCAL METRICS THAT WILL STEM FROM ECONOMIC DOWNTURN

* FITCH SAYS PROSPECT OF FISCAL DETERIORATION WAS KEY DRIVER OF OF COLOMBIA’S SOVEREIGN RATING TO ‘BBB-‘/NEGATIVE FROM ‘BBB’/NEGATIVE AT START OF APRIL

* FITCH- MEASURES TO ADDRESS FISCAL DETERIORATION COULD FACE SOCIAL, POLITICAL CONSTRAINTS, EXPECTED RISE IN UNEMPLOYMENT AS COLUMBIA’S ECONOMY SHRINKS THIS YEAR Source text for Eikon:

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