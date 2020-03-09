Healthcare
March 9, 2020 / 12:17 PM / Updated an hour ago

BRIEF-Fitch Says Coronavirus Market Disruptions Raise Risks For European Insurers

1 Min Read

March 9 (Reuters) -

* FITCH SAYS CORONAVIRUS MARKET DISRUPTIONS RAISE RISKS FOR EUROPEAN INSURERS

* FITCH SAYS MAIN THREAT TO EUROPEAN INSURERS’ CREDIT QUALITY FROM CORONAVIRUS IS RESULTING DISRUPTION TO FINANCIAL MARKETS

* FITCH, ON CORONAVIRUS DISRUPTIONS, SAYS STRESS ON EUROPEAN EQUITY, CREDIT MARKETS/FURTHER DECLINES IN INTEREST RATES WOULD WEAKEN INSURERS’ EARNINGS

* FITCH, ON CORONAVIRUS DISRUPTIONS, SAYS REDUCED ACCESS TO CAPITAL MARKETS WOULD PUT PRESSURE ON EUROPEAN INSURERS SEEKING TO REFINANCE MATURING DEBT Source text for Eikon:

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