Healthcare
March 24, 2020 / 5:53 PM / a few seconds ago

BRIEF-Fitch Says Coronavirus Pandemic Represents Significant Challenge To Global Economy & To Toll Road Sector

1 Min Read

March 24 (Reuters) - Fitch

* FITCH SAYS CORONAVIRUS PANDEMIC REPRESENTS SIGNIFICANT CHALLENGE TO BOTH GLOBAL ECONOMY & TO TOLL ROAD SECTOR

* FITCH SAYS EFFORTS TO CONTAIN CORONAVIRUS HAVE RESULTED IN SEVERE TRAFFIC DECLINES IN U.S., IN EXCESS OF PEAK LOSSES DURING GLOBAL FINANCIAL CRISIS

* FITCH SAYS U.S. TOLL ROADS WILL BENEFIT FROM DEMAND FLOOR AS LONG AS ESSENTIAL MOVEMENT OF PEOPLE & GOODS CONTINUES TO BE PERMITTED

* FITCH SAYS CURRENT MAGNITUDE OF TRAFFIC LOSSES FOR U.S. TOLL ROADS CANNOT BE SUSTAINED INDEFINITELY FOR MANY FACILITIES

* FITCH SAYS OUTLOOK FOR U.S. ECONOMIC, TRAFFIC GROWTH CARRIES AN ATYPICAL DEGREE OF UNCERTAINTY AS ULTIMATE DURATION OF HEALTH CRISIS IS UNKNOWN Source text for Eikon:

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