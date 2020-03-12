Healthcare
March 12, 2020 / 6:49 PM / Updated 12 minutes ago

BRIEF-Fitch Says Coronavirus Poses Risk To U.S. University Operations, Enrollment

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March 12 (Reuters) - Fitch:

* FITCH SAYS CORONAVIRUS POSES RISK TO U.S. UNIVERSITY OPERATIONS, ENROLLMENT

* FITCH ON U.S. UNIVERSITIES - RELIANCE ON ONLINE CLASSES WILL RISE OVER NEXT FEW MONTHS & LIKELY CONTRIBUTE TO RISE IN ONLINE EDUCATION IN LONG TERM

* FITCH SAYS ENROLLMENT MAY DECLINE AT U.S. UNIVERSITIES WHERE ONLINE LEARNING PLATFORMS ARE NOT ROBUST DURING CAMPUS SHUTDOWNS DUE TO COVID-19

* FITCH SAYS MARKET DECLINES WILL NEGATIVELY AFFECT ENDOWMENTS OF U.S. UNIVERSITIES BUT IS UNLIKELY TO HAVE A SIGNIFICANT IMPACT ON RATINGS Source text for Eikon:

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