Healthcare
May 27, 2020 / 5:26 PM / Updated an hour ago

BRIEF-Fitch Says Coronavirus Spurs Retail Re-Engineering, Store Property Changes

1 Min Read

May 27 (Reuters) - Fitch :

* FITCH SAYS CORONAVIRUS SPURS RETAIL RE-ENGINEERING, STORE PROPERTY CHANGES

* FITCH SAYS PANDEMIC IS ACCELERATING PROCESS OF RE-ENGINEERING RETAIL SECTOR AND ITS LINKS BETWEEN PHYSICAL AND ONLINE SHOPPING

* FITCH SAYS RETAIL LANDLORDS NEED TO PARTICIPATE IN TRANSFORMATION AND SWITCH FROM BEING PASSIVE RENT COLLECTORS TO RETAIL PARTNERS

* FITCH SAYS EXPECT INCREASED USE OF TURNOVER-LINKED RENTS AS GREATER RETAILER COLLABORATION TAKES PLACE, SIMILAR TO TREND IN FLEXI-OFFICE SPACE Source text for Eikon:

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